TIRO A VOLO Strepitoso Manuel Mancini Nella seconda giornata dei mondiali di Osijek, il tiratore sammarinese ha colpito 50 piattelli su 50

Fantastica prova di Manuel Mancini nella seconda giornata dei mondiali di Osijek, in Croazia. Il tiratore sammarinese ha colpito 50 piattelli su 50 chiudendo con un totale 97 su 100 che al momento vale il quinto posto assoluto. Più staccato Gian Marco Berti che ha chiuso con 92 su 100. In campo femminile, lontana dalle migliori Alessandra Perilli. La sammarinese ha collezionato tre 21 consecutivi per un totale di 87 su 100.

