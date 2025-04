Sub Haggi Statti: doppietta Ronconi-Lucidi ad Ancona

Ottimi risultati ottenuti dagli atleti della Sub Haggi Statti al 14° Trofeo Komaros Sub Ancona. Luca Ronconi e Giacomo Lucidi hanno conquistato il 1° e 2° posto nella 3° categoria di apnea senza pinne, confermando così il risultato conseguito lo scorso 2 marzo nella gara di casa. Daniele Mazza e Alvaro Casali, invece, hanno chiuso rispettivamente 4° e 6° in 1° categoria di apnea con pinne. Alla gara hanno partecipato 8 squadre con 36 atleti, e la classifica a squadre si è chiusa con la vittoria della A.D.S. Centro Sub Monte Conero.