Subacquea: San Marino protagonista al trofeo Bizantino

Nella categoria Esordienti sono arrivati due ori con Valerio Pacini nei 50 e 100 metri pinne. Alle prime esperienze da agonisti, decimo e undicesimo posto per Nicola Esposito e Francesco Cicchetti nei 50 metri pinne.

In Prima Categoria, decimo posto per Viola Pimazzoni nei 100 pinne, mentre Giulia Arlotti, impegnata nei 50 monopinna, ha chiuso in nona posizione.

Ottime prestazioni anche nella Seconda Categoria: podio tutto biancazzurro nei 50 metri pinne con Elisabetta Brasey prima, seguita da Lisa Bartolini ed Elena Laglia. Per Brasey, oro nei 200 pinne e bronzo nei 100, per Laglia argento nei 400 metri pinne e per Bartolini quinto posto nei 50 metri apnea. Sempre in Seconda Categoria, da registrare il quinto posto di Chiara Zanotti nei 50 monopinna, migliorando il proprio personale.

In Terza Categoria, Maria Bartolini sale sul terzo gradino del podio nei 50 metri monopinna, mentre è ottava nei 50 metri pinne. Nel maschile, quarta posizione per Federico Bianchini, che migliora anche il proprio personale. Stesso piazzamento per Samuele Michelotti nei 200 pinne e sesto nei 100. Per Alessandro Amici arriva l’argento nei 50 metri pinne. Secondo posto anche per Alessandro Ceci nei 50 metri pinne.

Negli Assoluti, Aurora Toccaceli si mette in evidenza sulle lunghe distanze, 800 metri monopinna, migliorandosi di 11’’ e chiudendo quinta. Si attestano sui propri tempi Maddalena Falcioni, Emma Bollini e Camilla Sansovini. Da segnalare la presenza anche nei Master con Cristian Cicchetti, quinto nei 50 e 200 pinne.

Infine, la squadra sammarinese ha chiuso con il terzo posto nella staffetta Assoluta Mista Under 18 con Alessandro Ceci, Lisa Bartolini, Alessandro Amici ed Elisabetta Brasey.