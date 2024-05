Successo di iscritti e record della manifestazione

Colore, musica, agonismo, dinamismo, spirito di aggregazione, sole e temperature gradevoli. Tutti gli ingredienti che hanno reso possibile la grande riuscita dell'undicesima rievocazione del Giro del Monte. Anche quest'anno la manifestazione tanto cara ai sammarinesi e non solo, si è sdoppiata con la Trail Run 9 chilometri, start alle 16. Una sfida che ha visto la conferma degli atleti che si erano già distinti nella prima edizione di questa disciplina in grande espansione, come la corsa negli sterrati o nei boschi, meglio conosciuta come Trail Run. Per il secondo anno consecutivo trionfo per Marco Francioni che ha completato i 9 km in 45'07, e tra le donne bis anche per Valentina Venerucci in 49'30. Alle 18 il clou con la partenza dell'undicesima rievocazione del Giro del Monte, che ricordiamo nacque al Bar Giulietti nel 1971 a seguito di una scommessa tra amici. La Track&Field ha riportato in vita questa breve ma intensissima podistica capace negli anni di diventare punto di riferimento e autentica tradizione per i sammarinesi che la possono percorrere come uno vuole. 7 km percorsi in maniera “folle” per la velocità impressionante in cui li ha conclusi il 31enne Luis Matteo Ricciardi dell'atletica Imola, il quale è stato capace di prendere margine dai primissimi metri per poi fare corsa a sé fino al traguardo. Trionfo con record del Giro per lui che lo aveva già corso qualche anno fa ottenendo un tempo superiore ai 21.40. Tempo stratosferico alla media di 3 minuti e 05 al chilometro. Ricciardi ha concluso con un paio di minuti di vantaggio su Lorenzo Bugli. Il sammarinese ha completato il Giro del Monte in 23.04. Terzo Davide Venerucci in 23.57. Grande performance anche per l'atleta appartenente alla Rimini Marathon Giulia Valentini. E' lei la prima donna sotto al traguardo del Giro del Monte 2024 con un tempo straordinario 27.38. Luana Leardini ha chiuso al secondo posto, Elisa Tamagnini al terzo. Il Giro del Monte dà appuntamento all'edizione 2025

Nel servizio le interviste a Marco Francioni vincitore Trail Run 9 km e Lorenzo Bugli secondo classificato Giro del Monte 2024