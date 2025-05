Successo per la Coppa del Mondo di arti marziali e tre medaglie per San Marino

Il Multieventi Sport Domus ha ospitato la 13ª Coppa del Mondo IAKSA di arti marziali, manifestazione organizzata dalla Federazione Sammarinese Arti Marziali insieme a FIGHT-NET e IAKSA. L’evento ha visto la partecipazione di circa 700 atleti impegnati in quasi mille gare tra diverse discipline: Kick Boxing, Kick Light, Light Contact, Full Contact, K1, MMA Light, MMA Full e Karate.

La Coppa del Mondo IAKSA si è aperta con una cerimonia inaugurale alla quale hanno partecipato diverse autorità istituzionali e sportive, tra cui il Segretario di Stato per lo Sport Rossano Fabbri, il presidente FESAM Maurizio Mazza, la presidente FIGHT-NET Manuela Caironi e il presidente IAKSA Paolo Gherardi.

San Marino è stato rappresentato dagli atleti della Isshinryu San Marino, guidati dai tecnici Alessandro Mularoni, Alessandro Tomassoni e Federico Stolfi. Gli atleti biancazzurri hanno gareggiato nella specialità Kick-Light.

Ottimi risultati per i sammarinesi, con due medaglie di bronzo per i debuttanti Luis Enrico Casadei nei Cadetti -55kg e Danny Grandi nella categoria Junior -70kg. Terzo posto anche per Riccardo Caribotti nei Senior -75kg, seguito dal quinto posto del fratello Enrico Caribotti.

