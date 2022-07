TENNIS Svelata l'entry list del San Marino Open

Svelata l'entry list del San Marino Open.

Tra sette giorni esatti con i match di qualificazione al tabellone principale, torna il San Marino Open. Il grande tennis torna a San Marino per un appuntamento che, archiviati i 7 anni di stop, è tornato dal 2021 ad accendere le serata estiva in Repubblica. L'entry list reso noto oggi e in attesa magari di qualche colpaccio last minute in arrivo grazie alle wild card è già di notevole interesse. Comprende 5 giocatori italiani che vanno da Marco Cecchinato, vincitore dell'edizione 2013 e in cerca di recuperare posizioni dopo le ultime stagioni difficili, a Luca Nardi a Matteo Arnaldi. Ma anche Giulio Zeppieri, semifinalista all'Atp di Umago dove ha tolto un set ad Alcaraz e Andreas Seppi a prendere gli ultimi meritati applausi nell'ultima stagione di una grande carriera. A guidare il seeding ci saranno lo spagnolo Taberner e l'argentino Cerundolo per un challenger di tradizione in una struttura di altissimo livello con servizi impensabili per i tornei pari categoria. Una manifestazione che la San Marino Rtv seguirà in diretta da giovedì fino alla finale di domenica proponendo tutti i giorni il match di apertura e l'intera sessione serale dal campo centrale.

