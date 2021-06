Syncronette e Olimpiadi, Chiari: "Obiettivo Parigi, ma il risultato di Budapest ci fa sperare"

Syncronette e Olimpiadi, Chiari: "Obiettivo Parigi, ma dopo i risultati di Budapest ci fa sperare"

Le syncronette sammarinesi Jasmine Verbena e Jasmine Zonzini sono pronte a tornare in acqua per gli Assoluti Italiani e per il Preolimpico di Barcellona. Si riparte dall'ottimo Europeo di Budapest, in seguito al quale, come spiega l'allenatrice Simona Chiari, si è aperto qualche spiraglio anche in ottica Tokyo. "Al di là della classifica - dice Chiari - mi ha colpito il raggiungimento degli 80mila punti in campo internazionale: un riconoscimento importante che ci rende ancor più convincenti. Adesso c'è questo preolimpico di Barcellona: Tokyo non era un obiettivo, anche perché c'è un regolamento per cui alle Olimpiadi vanno solo le prime 22 nazioni del ranking, ma con due partecipanti di diritto per ogni continente. Quindi anche nazioni dietro a noi nel ranking, come l'Egitto, l'Australia o la Nuova Zelanda, ci passano avanti di diritto. Il nostro preolimpico doveva essere il punto di partenza in vista di Parigi '24, però il risultato così importante ottenuto agli Europei ci fa sperare di poter cambiare le carte in tavola anche all'ultimo momento: ci siamo, là il risultato è stato sorprendente, non è detto che le cose non possano cambiare".