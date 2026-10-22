TAEKWONDO 2026 Taekwondo, Alessandro Giovagnoli continua l'ascesa: "Voglio arrivare primo nella classifica europea" Dopo la conquista dell’oro all’ETU Grand Prix 2026 in Serbia, il giovane campione sammarinese è quarto nel ranking continentale. Prossimo obiettivo il World Taekwondo Grand Prix Final 2026 di fine anno

Un successo che si aggiunge a un dato significativo: Alessandro Giovagnoli occupa infatti il quarto posto nel ranking europeo della sua categoria. Nel percorso verso il risultato in Serbia, l’atleta biancazzurro ha superato il greco Papadopoulos (2-0), il francese Kerdingi (2-1) e, in finale, il bosniaco Zivkovic (2-0).

"In questa manifestazione sono riuscito ad applicare totalmente le mie abilità nei vari incontri - racconta a San Marino Rtv - e in ognuno ho messo una parte diversa di me. Mi sono dovuto adattare molto agli avversari, però sono riuscito a portare a casa tutti e tre i match che ho dovuto disputare e quindi diciamo che è stata molto positiva". Fondamentale per il ranking i 60 punti ottenuti in Serbia: "Attualmente ho 146 punti - dice- e mi ha fatto arrivare nella quarta posizione, quindi stiamo un po' scalando".

Per Giovagnoli, seguito dal maestro Secondo Bernardi, coach della nazionale sammarinese, è un’altra affermazione in una stagione che lo ha già visto conquistare il titolo italiano Junior e l’oro allo Swiss Open di San Gallo. Un nuovo risultato di rilievo per il Taekwondo sammarinese, che si conferma competitivo anche sul palcoscenico europeo.



"Il mio obiettivo di quest'anno - racconta - sarebbe vincere il World Taekwondo Grand Prix Final 2026 che è a fine anno e successivamente, entro la fine dell'anno prossimo, arrivare primo nella classifica europea".

Infine una dedica per la medaglia appena conquistata: "Questa la dedico a mia mamma perché è l'unica che non riesce mai a venire alle gare perché deve stare con le mie sorelle. È una persona molto importante per me e la ringrazio per sostenermi sempre".

Nel video la sua intervista

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