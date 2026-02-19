Taekwondo, Alessandro Giovagnoli: "Molto felice per il terzo posto in Albania, punto a migliorare ancora"

Al Tirana Trophy 2026 di Taekwondo, Alessandro Giovagnoli ha centrato la medaglia di bronzo. Il giovanissimo atleta sammarinese ha guadagnato anche una posizione nel ranking europeo, portandosi al sesto posto:

"Molto bello il risultato - ha detto Alessandro Giovagnoli - sono stato molto contento di questo risultato. Ci siamo fatti valere molto e cerchiamo di far sempre meglio".

Sei stato battuto in semifinale dal numero uno del torneo, c'è un po' di rammarico per questo o si può raggiungere?

"Si può raggiungere, l'ho già incontrato due volte, questa era la terza. Da un anno fa siamo migliorati molto e abbiamo rischiato anche di vincere. La prossima volta si punterà a vincere e quindi a batterlo".

Questo risultato ti ha permesso anche di salire ancora di più nella classifica europea?

"Si, ho guadagnato una posizione e si cerca di arrivare sempre tra le prime tre".

E' cominciato molto bene questo 2026, sportivamente parlando?

"Si è cominciato bene, ma possiamo fare meglio. Adesso dovremo fare la gara agli italiani a Roma e si cerca di fare almeno un podio. Poi successivamente in aprile abbiamo i mondiali dove si cercherà comunque di ottenere un buon risultato".

Sei il sesto in Europa, quindi sei il secondo in Italia. Agli italiani si va per fare una gara da protagonista?

"Si, si cercherà di fare bene, di arrivare tra le prime due posizioni e di fare il meglio che si può".







