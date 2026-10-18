Taekwondo: Alessandro Giovagnoli vince in Serbia e diventa numero 4 in Europa

All’ETU Gran Prix 2026 di Vrsac, in Serbia, Alessandro Giovagnoli ha conquistato una storica medaglia d’oro, superando il greco Papadopoulos (2-0), il francese Kerdingi (2-1) e, in finale, il bielorusso Zivkovic (2-0). Un successo senza precedenti per il Taekwondo sammarinese, che porta Giovagnoli, seguito dal coach nazionale Secondo Bernardi, al 4° posto del ranking europeo con 146,69 punti, grazie ai 60 punti conquistati nella competizione.

Grandi soddisfazioni anche ai Campionati Italiani Taekwondo 2026 di Rossano (Cosenza), con circa 800 atleti iscritti. Michele Ceccaroni si è laureato Campione Italiano Master 30-35 anni nella categoria -80 kg, mentre Matthieu Mougeot ha conquistato la medaglia di bronzo nella categoria Senior cinture rosse +80 kg. In gara anche Stefano Crescentini, Federico Amati e Achille Tentoni, che non sono riusciti a raggiungere il podio.







