TAEKWONDO Taekwondo, Crescentini e Bernardi: "Per Parigi '24 servono un oro o un argento a Sofia" I sammarinesi Crescentini e Tarini parteciperanno al Torneo Europeo di qualificazione olimpica.

"Per Parigi '24 servono un oro o un argento a Sofia, l'obiettivo è quello". Questa l'estrema sintesi di Stefano Crescentini e del CT Secondo Bernardi in vista del Torneo Europeo di qualificazione olimpica in programma tra 8 e 10 marzo, dove San Marino sarà presente, oltre che con Crescentini, con Samuel Tarini.

Nel video le sue interviste

