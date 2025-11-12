TV LIVE ·
Taekwondo: Crescentini impegnato al Croatia Open, Giovagnoli agli Europei Junior

Il Club taekwondo San Marino si prepara al 16° e 17° torneo della stagione. All'angolo per entrambi gli atleti il maestro Secondo Bernardi

12 nov 2025
Il commissario tecnico dell'Under 19, Roberto Di Maio (foto: Fsgc)

Dopo i Mondiali disputati a Wuxi, in Cina, il Club taekwondo San Marino si prepara per altre due gare di combattimento, la 16^ e la 17^ della stagione. Il primo appuntamento sarà il 29° Zagreb Croatia Open, a Zagabria, a cui parteciperà Stefano Crescentini (cintura nera 3° dan, categoria -74 kg), accompagnato sull'ottagono dal maestro Secondo Bernardi (6° dan), il secondo saranno i Campionati europei junior di Aigle, in Svizzera, dal 19 al 21 novembre, con Alessandro Giovagnoli (1° dan) in gara nella -78 kg, sempre con Bernardi all'angolo.

Il torneo croato è un G-1 (10 punti al vincitore di categoria) e metterà di fronte a Crescentini (n. 75 del ranking mondiale), i migliori agonisti europei e non solo, la competizione svizzera è una E-6 (60 punti al vincitore di categoria europea), ed entrambe rappresentano occasioni per aumentare il bottino di medaglie conquistate fin qui dagli artisti marziali sammarinesi, 353.




