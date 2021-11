Taekwondo: Daniele Leardini argento agli Assoluti Italiani

Taekwondo: Daniele Leardini argento agli Assoluti Italiani.

Gran risultato ottenuto dal Club Taekwondo San Marino con Daniele Leardini che ha conquistato la medaglia d'argento ai Campionati Italiani Assoluti di Busto Arsizio. Il portacolori sammarinese è stato sconfitto solo in finale da Matteo Marjanovic che si è aggiudicato il titolo di campione italiano nella categoria -87kg. Buona prestazione anche per Michele Ceccaroni, eliminato al secondo turno da Maglione nei -68kg. Il taekwondo biancazzurro si prepara, ora, all'ultimo impegno del 2021 in programma ad Innsbruck, in Austria, questo weekend (27-28 novembre).

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: