Taekwondo: due bronzi per San Marino a Fondi

Due medaglie di bronzo per il club taekwondo San Marino, all’Interregionale FITA Lazio disputato a Fondi. Nella categoria senior, Stefano Crescentini (2° dan -74 kg), nei quarti di finale contro Giuseppe Francesco Cucciniello, si è aggiudicato un incontro equilibratissimo per 2 a 1 (1-0; 3-6; 1-0), poi nel successivo, ha invece perso per 0 a 2 (3-5; 1-15), contro Lorenzo Ferrari della palestra Mattei di Roma, conquistando comunque il bronzo.

Tra gli junior, prima Federico Amati (1° poom -59 kg) ha battuto nei quarti di finale Tommaso Mazzocchi per 2 a 0 (16-13; 16-14), approdando in semifinale, dove è stato superato da Yuri Paniccia per 0 a 2 (3-15; 4-14), centrando comunque il bronzo.

Nulla da fare, invece per Achille Tentoni (1° poom -55 kg) che perde con Grenci per 0 a 2 (2-14; 0-12), non riuscendo a prendere le distanze all’avversario. Comunque buona la sesta sfida stagionale del 2025, che porta a complessivi 338 trofei per il club taekwondo San Marino: (99 ori) - (103 argenti) - (130 bronzi) più 4 Coppe di squadra (1^- 3^+ 3^ - 4^ class.). A guidare la squadra il maestro Michele Ceccaroni.

Ora a calendario: il 24-25/05 ad Ancona i ⁠Campionati Italiani Universitari 2025⁠, e, subito dopo, il Luxembourg Open 2025, un G-1 previsto per il 07-08 giugno, che farà da anteprima alla gara che si svolgerà a San Marino per il 2° Taekwondo Open ormai in dirittura d’arrivo per il 28 e 29 giugno con presenti tutte le categorie, Kids, Children, Beginners, Cadetti, Junior e Senior.