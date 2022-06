TAEKWONDO Taekwondo, Europei dei Piccoli Stati: 6 medaglie per San Marino tra Cadetti e Junior

Taekwondo, Europei dei Piccoli Stati: 6 medaglie per San Marino tra Cadetti e Junior.

Nelle categorie Cadetti e Junior degli Europei dei Piccoli Stati in programma al Multieventi sono arrivate ben 6 medaglie per i giovani atleti sammarinesi. Samuel Tarini ha conquistato la medaglia d'oro nella categoria -63kg Junior mentre Thomas Albani e Filippo Fiorentini hanno vinto l'argento nei Cadetti. Per San Marino anche i 3 bronzi di Stefano Crescentini, Achille Tentoni e Sara Chahhar.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: