TAEKWONDO Taekwondo, Europei dei Piccoli Stati: domenica dedicata ai senior Al Multieventi si è chiusa la due giorni dei Campionati Europei dei Piccoli Stati di Taekwondo organizzati a San Marino. Dopo Cadetti e Junior, oggi è toccato alla categoria Senior. Presente il n.32 del mondo, il montenegrino Beqaj.

Gli Europei dei Piccoli Stati di Taekwondo a San Marino sono entrati nel vivo. Dopo le categorie Cadetti e Junior, la domenica è stata un esclusiva dei Senior che si sono dati battaglia sul tatami del Multieventi per conquistare punti importanti per ranking mondiale e qualificazione olimpica. Essendo una categoria G2 – tra le più importanti – non sono mancati atleti importanti a rappresentare i 9 paesi presenti sul Titano: il protagonista è stato il montenegrino Zinedin Beqaj, numero 32 del ranking mondiale. Sinonimo di una manifestazione che, alla sua prima edizione, ha raccolto diversi pareri favorevoli dagli organismi internazionali. Evento organizzato dalla Federazione Sammarinese Arti Marziali in collaborazione con quella Italiana, con il CONS e con il Club Taekwondo San Marino. E sotto gli occhi del Direttore Tecnico della Nazionale, il maestro Chung Kwang Soo, i fighter biancazzurri hanno dato il massimo davanti al pubblico di casa. Sconfitto dopo 3 round al cardiopalma Michele Ceccaroni, n.94 del ranking e pronto a rappresentare San Marino ai Giochi del Mediterraneo di Orano in programma le prossime settimane.

Nel servizio l'intervista a Michele Ceccaroni, fighter sammarinese e n.94 ranking mondiale

