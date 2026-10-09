ARTI MARZIALI Taekwondo: Giovagnoli all’EU Grand Prix in Serbia, FESAT a quota 23 medaglie nel 2026 Il giovane talento sammarinese, ottavo nel ranking europeo, arriva all'appuntamento dopo la conquista della medaglia d'oro allo Swiss Open 2026 di San Gallo

Taekwondo: Giovagnoli all’EU Grand Prix in Serbia, FESAT a quota 23 medaglie nel 2026.

Il taekwondo sammarinese si prepara a un nuovo appuntamento internazionale. Il 17 e 18 ottobre Alessandro Giovagnoli, cintura nera primo dan nella categoria -78 kg, sarà impegnato all’EU Grand Prix 2026 di Vršac, in Serbia, accompagnato dal tecnico nazionale, maestro Secondo Bernardi, sesto dan.

L'atleta, ottavo nel ranking europeo, arriva all'appuntamento dopo la conquista della medaglia d'oro allo Swiss Open 2026 di San Gallo. La competizione serba, classificata G-6, assegnerà 60 punti al vincitore di categoria e vedrà la partecipazione di alcuni dei migliori atleti europei.

L'impegno internazionale arriva in un momento positivo per la Federazione Sammarinese Taekwondo. Dopo Sport in Fiera 2026, la FESAT ha raccolto risultati importanti anche alla 14ª edizione del Tuscany Open, dove Lucrezia Gregoroni ha conquistato l'argento nella categoria -41 kg e Pietro Bernardi il bronzo nei -27 kg.

Il bilancio della stagione conferma la crescita del movimento. Nelle 14 competizioni di combattimento disputate nel 2026, la federazione ha conquistato 23 medaglie: 6 ori, 7 argenti e 10 bronzi. Risultati che portano a 378 il numero complessivo dei trofei raggiunti dalla FESAT.

Il presidente federale, maestro Giovanni Ugolini, sottolinea che "il 2026 è stato un anno particolarmente proficuo per la nuova FESAT" e guarda con fiducia alla trasferta in Serbia. "Speriamo di incrementare con uno dei nostri migliori atleti il medagliere già così ricco", conclude Ugolini.

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