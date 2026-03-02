TAEKWONDO Taekwondo San Marino protagonista a Lubiana e Anzio

Taekwondo San Marino protagonista a Lubiana e Anzio.

L’inizio del 2026 si sta rivelando un periodo straordinario per il Taekwondo San Marino, che continua a rimpinguare una bacheca già storica con prestazioni di altissimo livello. I quattro atleti biancoazzurri impegnati nelle prime competizioni dell’anno hanno infatti centrato altrettanti podi, confermando la solidità del vivaio locale. Riflettori puntati in particolare su Alessandro Giovagnoli (1° dan junior, -78 kg), che grazie alla medaglia di bronzo conquistata all’ETU Grand Prix di Tirana è balzato al sesto posto assoluto nel ranking europeo di categoria. Un risultato di prestigio internazionale che si somma agli ottimi piazzamenti ottenuti all’11^ Insubria Cup di Busto Arsizio, dove Stefano Crescentini ha sbaragliato la concorrenza nella categoria -80 kg portando a casa l’oro, seguito dall’argento di Matthieu Mougeot nella categoria pesanti (+87 kg) e dal bronzo del giovane Federico Amati nella -58 kg junior.

Il calendario non concede però soste e, per il fine settimana del 7 e 8 marzo, lo staff tecnico sarà costretto a sdoppiarsi per seguire due appuntamenti cruciali che si svolgeranno in contemporanea. Il primo fronte vedrà Federico Amati impegnato sul tatami di Ljubljana per lo Slovenia Open, una prestigiosa gara internazionale di classe G-2. Accompagnato dal Coach Maestro Secondo Bernardi, Amati punterà ai 20 punti messi in palio per il vincitore, fondamentali per scalare le classifiche in vista dei Giochi del Mediterraneo di Taranto previsti per la fine di agosto. Parallelamente, la squadra si sposterà ad Anzio per i Campionati Italiani Junior, dove Alessandro Giovagnoli cercherà di confermare il suo stato di grazia puntando a una nuova medaglia nazionale sotto la guida del secondo Coach nazionale, il Maestro Michele Ceccaroni.

Questi nuovi obiettivi rappresentano l’opportunità di incrementare un bottino complessivo che conta già 358 trofei, suddivisi in 102 ori, 110 argenti e 142 bronzi, oltre a quattro coppe di squadra. Tali numeri consolidano il Taekwondo San Marino come il club più vincente della Repubblica, un primato reso possibile dalla sinergia con la nuova Federazione Sammarinese Taekwondo (FE.SA.T.) e dalla competenza dei suoi maestri, tutti diplomati direttamente dalla World Taekwondo. La preparazione per queste sfide d’eccellenza continua senza sosta nelle palestre di Fonte dell’Ovo e della Sport Domus a Serravalle, centri d'eccellenza concessi dal C.O.N.S. dove l’arte marziale olimpica viene tramandata quotidianamente ad agonisti, amatori e giovanissime promesse.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: