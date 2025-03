ARTI MARZIALI Taekwondo San Marino: sei atleti pronti per lo Schwabach Open 2025

Prosegue l’intensa stagione internazionale per il Taekwondo San Marino. Dopo i recenti successi in Austria e Italia, sei atleti bianco-azzurri saranno impegnati dal 7 al 9 marzo in Germania, allo Schwabach Open 2025.

A guidare la squadra sarà il Maestro Secondo Bernardi (6° dan), Coach Nazionale, che seguirà da vicino le prestazioni dei suoi atleti. Nella categoria senior olimpica, saliranno sul tatami il veterano Michele Ceccaroni (4° dan, -80 kg) e Stefano Crescentini (2° dan, -80 kg). Per la categoria junior, saranno in gara Thomas Albani (1° poom, -51 kg), Federico Amati (1° poom, -59 kg), Achille Tentoni (1° poom, -55 kg) e il già medagliato internazionale Alessandro Giovagnoli (1° kup, -78 kg).

Gli atleti sammarinesi puntano a confermare il buon momento, dopo il bronzo di Giovagnoli all’Austrian Open Youth e il suo recente oro all’Insubria Cup. Con un medagliere che conta già 333 trofei internazionali, il Taekwondo San Marino si prepara ad affrontare una serie di impegni prestigiosi nei prossimi mesi, tra cui i Campionati Italiani a inizio aprile e il Luxembourg Open a giugno.

L’attenzione ora è tutta sul tatami tedesco, dove i sei atleti cercheranno di tenere alto il nome della Repubblica di San Marino nel panorama del taekwondo europeo.

