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Tai chi, San Marino vince quattro medaglie agli Europei

6 lug 2026
Tai chi, San Marino vince quattro medaglie agli Europei

San Marino vince quattro medaglie agli Europei di tai chi. In una manifestazione di alto livello, disputata a Lecco, la delegazione del Wushu San Marino guidata dalla Maestra Xu Guang Guang riporta un oro, un argento e due bronzi. Patrizia Pesaresi è prima nella categoria Taiji ventaglio e terza nel Taiji sciabola, Claudia Martini è seconda nella classifica Qi Gong, seguita da Sandra Urbinati.

“Questi risultati riflettono l’eccellenza tecnica e l’impegno costante di tutti coloro che praticano questa disciplina, che hanno portato con orgoglio i colori biancazzurri sul podio. Complimenti a tutte le atlete per questa impresa” ha commentato con soddisfazione il presiedente federale, Maurizio Mazza.




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