ARTI MARZIALI Tai chi, San Marino vince quattro medaglie agli Europei

Tai chi, San Marino vince quattro medaglie agli Europei.

San Marino vince quattro medaglie agli Europei di tai chi. In una manifestazione di alto livello, disputata a Lecco, la delegazione del Wushu San Marino guidata dalla Maestra Xu Guang Guang riporta un oro, un argento e due bronzi. Patrizia Pesaresi è prima nella categoria Taiji ventaglio e terza nel Taiji sciabola, Claudia Martini è seconda nella classifica Qi Gong, seguita da Sandra Urbinati.

“Questi risultati riflettono l’eccellenza tecnica e l’impegno costante di tutti coloro che praticano questa disciplina, che hanno portato con orgoglio i colori biancazzurri sul podio. Complimenti a tutte le atlete per questa impresa” ha commentato con soddisfazione il presiedente federale, Maurizio Mazza.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: