ROLLER SPORTS Talento, numeri e spettacolo: il Trofeo Titano cresce ancora Oltre tre giorni di gare ad Acquaviva con atleti da Umbria, Abruzzo e Romagna. Sul gradino più alto del podio sammarinese sono saliti Evelyn Quercia (Esordienti Regionali B), Pierini Sarah (Allievi) e Greta Tura (Esordienti)

La palestra di Acquaviva si è trasformata nel cuore del pattinaggio artistico a rotelle ospitando, dal 28 febbraio al 1° marzo, l’edizione 2026 del Trofeo Titano. La manifestazione, ormai appuntamento fisso del calendario interregionale, ha richiamato numerosi atleti, tecnici e accompagnatori, confermando la crescita della disciplina sul territorio. In pista pattinatori provenienti principalmente da Umbria e Abruzzo, con la partecipazione anche di società di Gambettola, Forlì, Cesena e Ancona, a testimonianza dell’attrattività crescente dell’evento oltre i confini regionali.

Tra le novità dell’edizione 2026 l’introduzione delle specialità di gruppi e quartetti promozionali, che hanno ampliato il programma tecnico e valorizzato il lavoro di squadra. La manifestazione si è aperta con il Campionato Sammarinese. Sul gradino più alto del podio sono saliti Evelyn Quercia (Esordienti Regionali B), Pierini Sarah (Allievi) e Greta Tura (Esordienti). Successi anche per Eleonora Castelli (Giovanissimi B 2011-2012), Kassimoko Manuel Kanty (Giovanissimi B 2015-2016) e Moroni Asia (Giovanissimi A).

A presiedere la giuria Silvia Marchetti, affiancata dai giudici Carlotta Gambuti, Michaela Romana Righi e Silvia Carniello; in segreteria Romina Bonifazi. “Il numero crescente di atleti iscritti dimostra che stiamo lavorando nella direzione giusta”, ha dichiarato il presidente Anna Rosa Marchi, sottolineando l’impegno della Federazione e dei volontari nell’organizzazione dell’evento. L’edizione 2026 si chiude con un bilancio positivo e con lo sguardo già rivolto alle novità del prossimo anno.

