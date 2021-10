Talita Giardi brilla in Florida

Talita Giardi si sta mettendo in mostra oltre oceano. La giovane allieva, talento Under 14 della Scuola Federale Tennis di San Marino, a fine agosto è volata in Florida per un prendere parte ad un campus della prestigiosa Evert Tennis Academy.

Recentemente ha preso parte a due eventi della sua categoria, centrando la finale in entrambi. Al torneo di Wellington si è dovuta arrendere in finale, chiudendo al 2° posto, mentre in quello di Coral Springs si è aggiudicata il titolo. Risultati incoraggianti in vista della sua partecipazione, a metà dicembre, al prestigioso Orange Bowl.