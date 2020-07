TENNIS Talita Giardi campionessa regionale. Buone notizie anche dalla squadra Under 14

Fine settimana positivo per le allieve della Scuola Federale Tennis di San Marino. Per il secondo anno consecutivo Talita Giardi si è laureata campionessa regionale. Sui campi di Castenaso,la tennista biancazzurra si è aggiudicata la finale del tabellone Under 12, superando Azzurra Cremonini con il risultato di 6-4 6-2. Impegnata nei Regionali anche Giulia Galvani, uscita al secondo turno del tabellone Under 14, e Siliva Alletti, out al primo turno nel tabellone Under 13. La Alletti, insieme a Sara Totorizzo ed Emma Pelliccioni, si è rifatta sui campi del Centro Tennis di Fonte dell’Ovo vincendo la prima prova del Campionato a squadre Under 14. Le ragazze, hanno superato il Cus Ferrara grazie alle due vittorie nei singoli della Alletti (6-1 6-2) e della Totorizzo (6-4 6-2), senza dover ricorrere al doppio.



