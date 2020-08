Talita Giardi vince il Torneo Under 14 di Riccione

Talita Giardi si è aggiudicata il titolo Under 14 nel Torneo Giovanile del circuito Australian organizzato dal Tennis Club Riccione. La sammarinese ha affrontato in finale Chiara Bartoli. Ad avere la meglio, al termine di una partita molto combattuta, è stata l’allieva della Scuola Federale di San Marino (3-6 7-5 10-7 i punteggi dei singoli set). Impegnate nel torneo di Riccione anche Silvia Alletti ed Emma Tarducci, che si sono spinte sino in semifinale (la Tarducci ha dovuto cedere il passo alla Giardi).

Nel tardo pomeriggio di oggi tornerà in campo Marco De Rossi per il terzo turno del Torneo Open Nazionale organizzato dal Tennis Club Comune di Bolzano. Il sammarinese se la dovrà vedere contro Moritz Trocker.