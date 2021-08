#TOKYO2020 Tamberi: “Oro condiviso perché al centro di tutto c’è lo spirito olimpico” Dopo la premiazione l’atleta è stato ricevuto a Casa Italia da un nutrito numero di giornalisti. Ad accoglierlo il Presidente del CONI Giovanni Malagò e la fidanzata Chiara Bontempi

Gianmarco Tamberi varca l’ingresso di Casa Italia intorno alle 22 Scortato fino all’avveniristica tridimensionale mixed zone dove l’atleta ha vissuto il viaggio che lo ha portato fino all’oro di Tokyo condiviso con decisione di Gianmarco con Mutaz Brashim. Tutto parte da quel 15 luglio 2016 meeting internazionale del Principato di Monaco e quell’infortunio alla caviglia che gli sbarra la strada verso Rio. Comincia un calvario che lo porta a reset totale fino alla risalita. Vince l’oro del riscatto a Tokyo insieme a Mutaz Barshim, l'atleta 30enne del Qatar che balza felice sul gradino più alto del podio insieme a lui. I due si conoscono da tanto tempo, Barshim ha voluto Gimbo anche al proprio matrimonio. Sono i vincitori ex aequo. Perché la storia del successo di Gimbo è prima di tutto la storia di amicizia profonda. E non ci sono dubbi che Barshim presenzierà al matrimonio di Tamberi con Chiara Bontempi annunciato prima della partenza per le Olimpiadi.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: