Tanta partecipazione per il 4° Memorial "Giuseppe Ceccoli".

La Federazione Sammarinese Tiro a Volo ha organizzato presso il suo stand federale in località La Ciarulla, a Serravalle, la Festa del Cacciatore 4° Memorial “Giuseppe Ceccoli”. Luca Romagnoli si è aggiudicato la vittoria nella categoria Tiratori, mentre Giuseppe Merlini in quella dei Cacciatori. Nella classifica femminile primo posto di Jessica Domine, seguita in seconda posizione da Sofia Michelotti. Nei Junior, trionfo di Davide Spadazzi e secondo posto per Alessandro Merlini. Simone Leardini, invece, è il vincitoredel trofeo dedicato alla memoria di Giuseppe Ceccoli.

