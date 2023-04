Tanti gli appuntamenti sportivi sul Titano Dai campionati assoluti di atletica, al meeting Squalo Blu, passando per calcio giovanile, basket e volley.

Importante tappa di avvicinamento ai Giochi dei Piccoli Stati di Malta per l'atletica sammarinese. A un mese esatto dall'inizio delle piccole olimpiadi, l'appuntamento è con i campionati assoluti. Un meeting regionale che assegnerà i titoli sammarinesi, con in gara oltre 330 atleti in rappresentanza di quaranta squadre. Olimpus San Marino e GPA San Marino padrone di casa, con i primi organizzatori dell'evento. Cinque categorie: allievi, juniores, promesse, master e seniors.

Con uno sguardo a Malta, al Multieventi, appuntamento con il 12' meeting Squalo Blu. Evento organizzato dalla Gens Acquatica. Un evento organizzato su tre giorni che nella scorsa edizione ha visto la partecipazione di oltre 700 atleti, con il Centro Sport Roma, che si era imposto nella classifica a squadre davanti allo Sport Village. Spazio anche al calcio giovanile con la prima edizione del Torneo Internazionale del Titano, organizzato dalla Titano Academy. In campo i piccoli calciatori under 2011, con la partecipazione anche di Cesena, Spal e Vis Pesaro. Appuntamento sul sintetico di Acquaviva. A

l PalaCasadei, la Titan Services ospita la Polisportiva Stella. Una vittoria, con un solo altro turno di stagione regolare da giocare, sarebbe importantissima per evitare la retrocessione diretta e approdare a eventuali play-out. Grande festa domenica per la Pallacanestro Titano. Nell'ultima appuntamento casalingo della stagione, i biancoazzurri sfidano Falconara. Nel prepartita amichevole del settore minibasket tra i centri del Multieventi e di Fonte dell'Ovo. All'intervallo della gara di serie C, premiazioni squadra e miglior marcatore e alla carriera.

