Tanti impegni per il tennis tavolo sammarinese

12 nov 2025
Tanti gli impegni per il tennis tavolo sammarinese. Al WTT Feeder di Gdansk in Polonia, Mattias Mongiusti e Federico Giardi hanno superato le qualificazioni in un contesto di altissimo livello: Mongiusti ha battuto 3-0 il filippino Misal prima di arrendersi per 3-1 contro il polacco Dziuba, mentre Giardi ha superato 3-0 in un match perfetto l’argentino Cabrera, cedendo poi 3-1 all’ex numero uno azzurro Mihai Bobocica.

A Senigallia, nel torneo nazionale Open, secondo posto per Lorenzo Ragni nella categoria Over 11, sconfitto in finale dal nigeriano Orok. A sorpresa secondo posto per Giovanni Giovagnoli nella over 2000.

A Lignano Sabbiadoro, nel WTT Youth, le giovani promesse Pietro Bologna, Loris e Thomas Ceccoli ed Enea Stefanelli hanno gareggiato nelle categorie under 11, under 13 e under 15, sfiorando il passaggio del turno in diversi match persi per 3-2 in una competizione dominata dalla presenza di forti rappresentative di pongisti provenienti da tutto il mondo.




