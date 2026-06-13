Tanti sammarinesi ai Campionati Regionali Juniores

I laghetti FIPSAS di Poggio Berni hanno ospitato la prima delle quattro prove nelle quali si articola il Campionato Eegionale Emilia Romagna Juniores, categoria Under 11, 15, 18. Alla competizione hanno partecipato 6 ragazzi Sammarinesi Under 15; Marco Pondini Ceccoli, Daniele Clementi, Alessandro Torsani, Denis Errante, Edoardo Giancecchi, Matteo Jeannin. I migliori risultati sono stati ottenuti da Marco Pondini Ceccoli e Daniele Clementi che si sono classificati al secondo posto nei rispettivi settori.



