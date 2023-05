Tanti sammarinesi all'Interregionale Emilia Romagna

Saranno ben 14 gli atleti biancoazzurri a rappresentare la Repubblica di San Marino all’Interregionale Emilia Romagna 2023 che si svolgerà nella Play Hall di Riccione nel prossimo fine settimana. Ad accompagnarli come sempre il coach Secondo Bernardi. Fissato inoltre per i giorni 16, 17 e 18 maggio presso la Sport Domus di Serravalle lo stage agonistico alla presenza del Maestro Park Young Ghil, Direttore Sportivo di Taekwondo Italia e San Marino, che salirà ancora una volta sul Titano in previsione degli European Games 2023 in Polonia dal 2 al 4 giugno prossimi.