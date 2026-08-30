Taranto 2026, circa tremila volontari al servizio dei Giochi

Impegnati nelle diverse sedi dei XX Giochi del Mediterraneo, sono riconoscibili dalla divisa ufficiale gialla e azzurra, ispirata ai colori del sole e del mare Mediterraneo. Le loro attività comprendono l’accoglienza degli atleti, il supporto alle delegazioni, l’assistenza al pubblico, la gestione degli accrediti, la logistica e i servizi nelle sedi di gara. Il loro contributo sostiene il regolare svolgimento della manifestazione e il coordinamento delle attività organizzative. Tra i volontari ci sono giovani, studenti, professionisti e appassionati di sport, coinvolti in ruoli diversi a supporto dell’evento e dell’accoglienza di atleti, delegazioni e spettatori.

Nel servizio le interviste ai coordinatori Lorenzo Enriques e Chiara Louison











