GIOCHI DEL MEDITERRANEO Taranto 2026, circa tremila volontari al servizio dei Giochi Selezionati tra oltre undicimila candidati, le loro attività comprendono l’accoglienza degli atleti, il supporto alle delegazioni, l’assistenza al pubblico, la gestione degli accrediti, la logistica e i servizi nelle sedi di gara

Impegnati nelle diverse sedi dei XX Giochi del Mediterraneo, sono riconoscibili dalla divisa ufficiale gialla e azzurra, ispirata ai colori del sole e del mare Mediterraneo. Le loro attività comprendono l’accoglienza degli atleti, il supporto alle delegazioni, l’assistenza al pubblico, la gestione degli accrediti, la logistica e i servizi nelle sedi di gara. Il loro contributo sostiene il regolare svolgimento della manifestazione e il coordinamento delle attività organizzative. Tra i volontari ci sono giovani, studenti, professionisti e appassionati di sport, coinvolti in ruoli diversi a supporto dell’evento e dell’accoglienza di atleti, delegazioni e spettatori.

Nel servizio le interviste ai coordinatori Lorenzo Enriques e Chiara Louison

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