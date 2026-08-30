Taranto 2026: con Nicole Conti l’equitazione sammarinese è tornata ai Giochi

Con Nicole Conti l'equitazione è tornata ai Giochi del Mediterraneo. C'era davvero tanta attesa per il ritorno dell'equitazione sammarinese ai Giochi del Mediterraneo. Nicole Conti ha riportato San Marino in questo grande evento a distanza di 21 anni. Non è mancata l'emozione, superata da tanta concentrazione e determinazione che Nicole Conti ha saputo mettere nella sua gara in sella a Jappeloup. L'onore e l'orgoglio per aver portato la bandiera biancoazzurra tra i rappresentati di paesi con grande trazione in questa disciplina.

"Sicuramente ho avuto un bel po' di ansia - ha dichiarato ai microfoni di San Marino Rtv - ma è sempre bellissimo affrontare tutti questi concorrenti che vengono da tutto il mondo e vedere un ambiente diverso dai soliti campionati nazionali che faccio". La amazzone biancazzurra conferma l'orgoglio di rappresentare la Repubblica: "È un'emozione unica perché poi San Marino non partecipa ai Giochi del Mediterraneo con l'equitazione da più di 20 anni. Quindi sicuramente la pressione c'è stata e ci sarà però sono molto felice di poterlo fare".

Nicole spiega poi di aver provato "adrenalina pura" al momento della gara: "Però sapevo che eravamo io e la mia cavalla. Lei si fida di me. Era pronta a lottare quando io non ci arrivavo e viceversa".











