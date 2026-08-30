GIOCHI DEL MEDITERRANEO Taranto 2026: con Nicole Conti l’equitazione sammarinese è tornata ai Giochi

Taranto 2026: con Nicole Conti l’equitazione sammarinese è tornata ai Giochi.

Con Nicole Conti l'equitazione è tornata ai Giochi del Mediterraneo. C'era davvero tanta attesa per il ritorno dell'equitazione sammarinese ai Giochi del Mediterraneo. Nicole Conti ha riportato San Marino in questo grande evento a distanza di 21 anni. Non è mancata l'emozione, superata da tanta concentrazione e determinazione che Nicole Conti ha saputo mettere nella sua gara in sella a Jappeloup. L'onore e l'orgoglio per aver portato la bandiera biancoazzurra tra i rappresentati di paesi con grande trazione in questa disciplina.

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