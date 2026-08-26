GIOCHI DEL MEDITERRANEO Taranto 2026: con Sofia Fratti l’apnea arriva ai Giochi La portacolori del Titano scende in vasca nella batteria dei 50 metri

Storico debutto per l’apnea ai Giochi del Mediterraneo. In questa prima volta c’è anche San Marino con Sofia Fratti impegnata nella batteria dei 50 metri. La portacolori del Titano scende in vasca per la seconda batteria e chiude con il tempo di 19.59. Tempo che vale l’undicesima posizione finale davanti a Serbia e Grecia. Domani le altre gare con il debutto anche di Camilla Sansovini.

Sei la prima atleta della storia a partecipare ai Giochi del Mediterraneo per l'apnea, quindi partirei da questa bella cosa.

"Sì, è stata un’emozione unica. Una piscina veramente molto bella ed è stato un onore essere la prima a portare i 50 apnea per San Marino".



Una considerazione sulla tua gara: soddisfatta oppure no?

"Forse mi sono fatta prendere un po’ dall’emozione, è stata forse troppa emozione tutta messa insieme. Però domani faccio i 100 mono e spero di rientrare, di essere più carica".



Cosa significa essere ai Giochi del Mediterraneo?

"Significa rappresentare la propria nazione al meglio, quindi mi sono allenata tutta l’estate per poter partecipare a questa gara, a questa competizione, e sono molto orgogliosa e molto felice di essere qui".



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