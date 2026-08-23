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Taranto 2026: due finali, un quinto posto e un nuovo record nazionale nel nuoto

Nella prima giornata arrivano due finali, con Margherita Gregoroni e Giacomo Casadei, oltre all’ottimo quinto posto in batteria di Ilaria Ceccaroni nei 50 farfalla.

di Lorenzo Giardi
23 ago 2026

Parte con il piede giusto l’avventura di San Marino nel nuoto ai Giochi del Mediterraneo di Taranto. Nella prima giornata arrivano due finali, con la giovanissima Margherita Gregoroni classe 2011 e Giacomo Casadei, oltre all’ottimo quinto posto in batteria di Ilaria Ceccaroni nei 50 farfalla.

Margherita Gregoroni chiude all’ottavo posto nei 200 dorso in 2’22”25, firmando anche il nuovo record nazionale. Ottava posizione anche per Giacomo Casadei nei 100 rana, con il tempo di 1’02”43. Ilaria Ceccaroni in 28.38 chiude quinta la sua batteria dei 50 farfalla. Una prima giornata dunque positiva per il nuoto sammarinese, con tre piazzamenti di rilievo e un record nazionale


Nel servizio le interviste a Margherita Gregoroni, Giacomo Casadei e al CT della Nazionale di Nuoto San Marino Luca Corsetti 




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