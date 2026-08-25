GIOCHI DEL MEDITERRANEO Taranto 2026: due ori e un bronzo, le bocce fanno sognare San Marino Jacopo Frisoni vince l'oro individuale e si ripete con Enrico Dall'Olmo nella coppia. Stella e Giada Paoletti conquistano il bronzo.

L'Atleta di Taranto ha scritto la storia sportiva un campione vero, vero come i ragazzi delle bocce di San Marino che scrivono un'altra, bellissima pagina di sport sammarinese. C'è la Reggenza al palazzetto delle bocce di Montemesola. C'è cuore e passione, c'è una piccolo stato, che i sogni li trasforma in medaglie. Doppio oro e bronzo. Meglio di Orano, quando le tre medaglie erano state una per colore. San Marino vince nella gara individuale. Dalla Croazia alla Crozia. Jacopo Frisoni è l'immagini di questo viaggio, ko nella prima partita contro Zure, poi una striscia di vittorie consecutive, sei, fino alla finale per l'oro contro il croato che questa volta si deve arrendere 8-3.

Le bocce sono d'oro anche nella coppia. Enrico Dall'Olmo e Jacopo Frisoni glaciali, nel caldissimo palazzetto. C'è ancora la Croazia, nella storia di San Marino, quella sportiva, dice Titano. Perché i portacolori sammarinesi scappano via. La Croazia accorcia fino al -1, San Marino si difende alla grande e vince 7-6.

In campo femminile, la giornata inizia con il quarto posto per Stella Paoletti nella finale individuale contro l'algerina Maidi per 7-6. Un ko che non deconcentra Stella, che insieme alla sorella Giada Paoletti si prende il bronzo nella finale di coppia. Partita a senso unico per le sammarinesi che s'impongono 10-2 contro la Tunisia. San Marino si conferma a grandi livelli anche a Taranto.

(Nel video le interviste con Jacopo Frisoni, Enrico Dall'Olmo, Stella Paoletti e Giada Paoletti)

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