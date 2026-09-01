Taranto 2026, i velocisti sammarinesi fuori dalla finale dei 200 metri

Si ferma alle batterie dei 200 metri piani il cammino dei due velocisti sammarinesi ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Alessandra Gasparelli ha chiuso al quinto posto la prima batteria con il tempo di 24”18. Davanti a lei una batteria di altissimo livello, vinta dalla spagnola Alba Borrero Gerard in 23”27, davanti alla turca Elif Polat (23”36) e all’italiana Elena Cambiolo (23”68). Gasparelli, che vanta un personale di 23”65 e uno stagionale di 23”87, chiude così all’11° posto complessivo su 13 atlete, restando fuori dalla finale.

Al maschile, invece, Alessandro Gasperoni ha corso i 200 metri nella seconda batteria, fermando il cronometro a 21”99. Un risultato che rappresenta il suo miglior tempo stagionale e che gli vale il 15° posto complessivo nelle qualificazioni. La batteria è stata vinta dallo spagnolo Calbano Osinaga, davanti all’algerino Ahmani e al turco Uyar, con l’azzurro Filippo Tortu quarto. Per San Marino non arriva dunque la finale, ma resta una prestazione significativa soprattutto per Gasperoni, capace di migliorarsi proprio sul palcoscenico dei Giochi. Taranto saluta così lo sprint biancazzurro, con Gasparelli e Gasperoni protagonisti di un confronto internazionale di grande livello.







