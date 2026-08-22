Taranto 2026, la Nazionale di bocce inizia da protagonista

La nazionale di bocce è stata la prima a scendere in gara nella 20' edizione dei Giochi del Mediterraneo. Il doppio femminile formato da Giada e Stella Paoletti ha iniziato alla grande due successi su due gare giocate. Vittoria all'esordio nella gara d’esordio contro la coppia turca Aknali/Kalanic 10-5 e straordinario successo in rimonta contro la coppia algerina Chibani/Maidi per 7-6, con le sammarinesi sotto anche 6-3 che riescono a recuperare e vincere all'extra-hand. Due vittorie che valgono già la qualificazione alla semifinale, dove Giada e Stella affronteranno la seconda dell'altro girone che vede impegnate Croazia, Francia e Italia.

Nel torneo individuale i colori del Titano sono difesi da Stella Paoletti. La campionessa del mondo 2022 inizia con un bella vittoria in rimonta nel derby contro l'italiana Laura Picchio. L'azzurra avanti 4-1 cede all'extra-hand 7-6. Un successo nel secondo impegno del girone, varrebbe l'accesso alla semifinale, in caso di sconfitta, la sammarinese sarà impegnata nello spareggio per il secondo posto.

Notizie positive anche dalla coppia maschile formata da Enrico Dall’Olmo e Jacopo Frisoni che hanno superato 8-3 i turchi Boran e Kaplan. Nella gara individuale, Frisoni ha perso all'esordio contro il croato Zure per 11-2 riscattandosi nella seconda sfida contro il libico Zanto per 7-4. Nel derby contro l'italiano Alfonso Nanni, Frisoni si giocherà l'accesso allo spareggio per le semifinali.

La domenica delle bocce a Taranto sarà tutta da seguire con tutti i Titani impegnati in gara.







