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Taranto 2026: la prima volta del nuoto pinnato con Sofia Fratti e Camilla Sansovini

Ai Giochi del Mediterraneo si segnala il debutto di questa disciplina che ha visto in gara anche le atlete sammarinesi

di Elia Gorini
27 ago 2026

La prima partecipazione del nuoto pinnato ai Giochi del Mediterraneo apre una nuova pagina di storia sportiva, nella quale ci sono anche gli atleti di San Marino. Perché esserci, o non esserci, fa tutta la differenza. E poi c’è il resto: l’impegno, la passione e le emozioni che hanno i volti di Sofia Fratti e Camilla Sansovini, protagoniste in vasca con i colori del Titano. Emozioni racchiuse anche nelle lacrime del presidente federale Leonardo Sansovini, che ha visto coronarsi un sogno sportivo e personale, con sua figlia Camilla impegnata in gara.

A seguire le prove delle due atlete sammarinesi c’erano anche i Capitani Reggenti Alice Mina e Vladimiro Selva. Sofia Fratti ha debuttato nei 100 metri monopinna, chiudendo la gara con il tempo di 46.07.

Esordio a Taranto anche per Camilla Sansovini, impegnata nei 100 metri bi-pinne. L’atleta sammarinese ha concluso la prova in 54.45.




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