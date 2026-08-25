GIOCHI DEL MEDITERRANEO Taranto 2026: la Reggenza incontra la delegazione di San Marino Team Una bella occasione per per celebrare anche le tre medaglie conquistate

I Capitani Reggenti Alice Mina e Vladimiro Selva, accompagnati dal Segretario di Stato Rossano Fabbri, hanno incontrato l’intera delegazione sammarinese impegnata ai Giochi del Mediterraneo di Taranto. Un momento significativo, che rinnova la vicinanza delle istituzioni del Titano alla squadra biancazzurra. L’udienza a Palazzo Valloni aveva di fatto aperto l’avventura sammarinese nella 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo, che i portacolori del Titano stanno affrontando con grande impegno e determinazione.

Le tre medaglie conquistate nelle bocce sono state al centro della serata, offrendo l’occasione per celebrare il prestigioso risultato ottenuto da Jacopo Frisoni, Enrico Dall’Olmo, Stella Paoletti e Giada Paoletti. San Marino entra così nel medagliere con due ori e un bronzo. Se la squadra delle bocce ha già concluso i propri impegni a Taranto, ci sono ancora atleti sammarinesi chiamati a scendere in campo. Al di là di ciò che potrà ancora accadere, però, San Marino ha già lasciato il segno.

(Nel video l'intervista con il Segretario di Stato Rossano Fabbri)

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