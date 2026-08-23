Taranto 2026: le bocce fanno sognare San Marino

Nello sport sammarinese ci sono certezze, che per diventare conferme passeranno per un "lunedì di fuoco" nel Palazzetto dello Sport di Montemesola, casa delle bocce ai Giochi del Mediterraneo, dove San Marino vuole trasformare in realtà, quei “grandi sogni” immaginati alla vigilia di Taranto 2026, e celebrati anche a livello di stampa nazionale dal Corriere dello Sport. In Puglia i Titani ci arrivano preparati e carichi e nelle partite finora giocate, i sammarinesi sono stati di assoluto livello. Il doppio femminile formato da Giada e Stella Paoletti ha iniziato alla grande con due successi su due gare giocate. Vittoria all'esordio contro la coppia turca Aknali/Kalanic 10-5 e straordinario successo in rimonta contro la coppia algerina Chibani/Maidi per 7-6, con le sammarinesi sotto anche 6-3 che riescono a recuperare e vincere all'extra-hand. Due vittorie che valgono già la qualificazione alla semifinale, dove Giada e Stella affronteranno l'Italia in uno stupendo derby che vale l'accesso alla finale per l'oro.

Hanno risposto “presente” anche Enrico Dall'Olmo e Jacopo Frisoni. I due atleti sammarinesi hanno superato la coppia turca 8-3 nella gara d'esordio per poi ripetersi il giorno successivo contro quella croata Prici/Zure per 6-4 con il tifo in tribuna anche del Segretario di Stato per lo Sport Rossano Fabbri. Due su due e pass per Dall'Olmo e Frisoni e semifinale da giocare contro la Libia.

Se le coppie fanno bene, nell'individuale Stella Paoletti si conferma ad altissimo livello. La campionessa del mondo 2022, inizia con un bella vittoria in rimonta nel derby contro l'italiana Laura Picchio. L'azzurra avanti 4-1 cede all'extra-hand 7-6. Stella Paoletti, brilla anche nella seconda partita contro la turca Kalanc: 9-4 e semifinale contro la croata Juginovic.

Nell'individuale maschile, inizia in salita il torneo di Jacopo Frisoni. Il croato Zure vince 11-4 la prima partita. L'atleta sammarinese sa di non poter più sbagliare e qui viene fuori subito il campione. Pronto riscatto contro il libico Zanto, superato 7-4, poi magistrale partita contro l'italiano Alfonso Nanni. Azzurro avanti 4-2, Frisoni piazza un 8-4 e accesso al girone play-off. Nella prima partita, il sammarinese batte 5-1 il maltese Stefan Farrugia. Prossima sfida quella contro l'algerino Hamel per un posto in semifinale.







