Taranto 2026: le bocce prenotano 2 medaglie e giocano 4 finali

Due medaglie certe e quattro finali da giocare. Le bocce sbagliano poco e anche in questa edizione dei Giochi del Mediterraneo dicono la loro. A Montemesola la squadra guidata dal ct Marco Cesini è già certa di salire sul podio con la coppia maschile Enrico Dall'Olmo e Jacopo Frisoni e con quest'ultimo anche nell'individuale. Stella e Giada Paoletti giocheranno in coppia la finale per il bronzo, con Stella impegnata anche in quella del singolo.

Dalla Croazia alla Croazia per Jacopo Frisoni, che dopo il ko nella gara di apertura con Luka Zure, ha iniziato la sua personale rincorsa vincendo tutte le partite successive. Contro l'algerino Hamel il 4-1 nello spareggio e il pass per la semifinale. Qui una gara spettacolare di Frisoni contro il turco Kaplan a condurre 5-2, prima del parziale di 8-0 sammarinese con almeno un paio di grandi colpi del biancoazzurro e il definitivo 10-5 che vale una medaglia. Finalissima contro il croato Luka Zure.

Finale anche nella coppia per Jacopo Frisoni con Enrico Dall'Olmo. Il successo in sette mani e un 10-3 chiaro e netto contro la coppia della Libia vale un'altra medaglia, ancora da giocare contro la Croazia contro Piric/Zure.

Sono assolutamente in corsa per il podio Stella e Giada Paoletti. Nel torneo individuale, Stella è stata superata in semifinale dalla croata Ana Juginovic e sfiderà per il bronzo l'algerina Maidi.

In coppia con la sorella Giada, è arrivato un ko in semifinale contro le padrone di casa, le italiane Kety Crescenzi e Laura Picchio. La finale per il bronzo per San Marino sarà contro la coppia della Tunisia, Daboussi/Zekri.







