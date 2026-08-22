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Taranto 2026: Margherita Gregoroni e Giacomo Casadei in finale nel nuoto

22 ago 2026
Taranto 2026: Margherita Gregoroni e Giacomo Casadei in finale nel nuoto

Mattinata positiva per San Marino nel nuoto a Taranto 2026. Margherita Gregoroni e Giacomo Casadei hanno centrato l’accesso alla finale, regalando al San Marino Team due importanti piazzamenti nella sessione del mattino. Un risultato significativo per il nuoto biancazzurro, presente ai Giochi con quattro atleti: Gregoroni, Casadei, Ilaria Ceccaroni e Alessandro Rebosio. Per San Marino arrivano dunque subito segnali incoraggianti dalla piscina: due finali conquistate e la possibilità di giocarsi qualcosa di importante nel pomeriggio.





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