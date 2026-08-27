Taranto 2026: nessuna finale per San Marino nei tre sport del tiro

Non basta il punteggio di 136/150 a San Marino 1 coppia formata da Perilli/Berti. Gian Marco Berti ha recuperato rapidamente dal leggero malore che lo aveva colpito nella giornata di ieri ma non poteva essere nelle migliori condizioni. Anche Alessandra Perilli dopo il bronzo di ieri nel Trap Femminile non è riuscita a mantenere i suoi consueti standard. Parziali 23/23 24/22 23/21 totale 136 punteggio che non permette alla coppia sammarinese di accedere alla finale del Trap Mixed team di Taranto 2026. Resta lontana dall'ultimo atto del campo da Tiro a Volo di Torricella anche San Marino 2 formata da Martina Tonini e Simone Rigoni. La coppia sammarinese chiude con 123/150

San Marino non centra altre finali negli sport del tiro. Fuori dall’ultimo atto anche Agata Alina Riccardi, 23ª nella carabina 10 metri. Il punteggio di 541 non garantisce il passaggio del turno nemmeno a Marco Gasperoni lontano dalle prime posizioni nella specialità pistola 10 metri

Nessun accesso alla finale nelle gare sammarinesi di tiro con l’arco. Kristina Pruccoli nel primo turno batte la medaglia di bronzo europea la turca Gokkir per 6-4. Per la sammarinese successivo stop agli ottavi di finale sempre contro la Turchia. L’altra atleta biancoazzurra del Tiro con l’arco Giorgia Cesarini cade 7-1 con la greca Maria Nasoula Una giornata dunque senza nuovi piazzamenti da finale per San Marino che a metà manifestazione risulta il dodicesimo paese nel medagliere con 4 medaglie: 2 ori e 2 bronzi

Nel servizio le interviste a Gian Marco Berti Mixed Team, Agata Alina Riccardi carabina 10 metri







