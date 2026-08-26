GIOCHI DEL MEDITERRANEO Taranto 2026: nuoto pinnato, arco e tennis tavolo, giornata impegnativa per San Marino Debutto per Sofia Fratti, qualificazioni per Kristina Pruccoli e Giorgia Cesarini, prime partite per Mattias Mongiusti e Lorenzo Ragni.

Giornata in salita per Giorgia Cesarini e Kristina Pruccoli nel torneo di tiro con l'arco, ai Giochi del Mediterraneo. Dopo le 72 frecce di qualifica, le sammarinesi sono 20' e 21', al termine di due turni condizionati dal vento. Per Giorgia Cesarini il punteggio è di 564/720, per Kristina Pruccoli è di 561/720. Prove migliori nella prima parte, rispetto alle successive 36 frecce, con Pruccoli, che aveva aperto con un bel 303/360. Le due atlete biancoazzurre torneranno sul campo di tiro per la fase ad eliminazione diretta con i sedicesimi di finale. Entrambe sono inserite nella parte alta del tabellone: Cesarini sfiderà la greca Maria Nasoula, 13' in qualifica, Pruccoli troverà la turca Gizem Ozkan, numero 12.

Esordio anche per il tennis tavolo a Taranto con il tabellone del torneo a squadra. Novità: il modello tennis a scontro diretto. A scendere in campo sono stati Mattias Mongiusti e Lorenzo Ragni. La coppia sammarinese, guidata dal tecnico Claudio Stefanelli, è stata battuta 3-0 da quella turca. Nella prima partita ottimo avvio di Mattias Mongiusti avanti 2-0, poi il recupero di Yilmaz che ha portato il primo punto alla Turchia. Nella seconda sfida è toccato a Lorenzo Ragni incontrare Gunduz. La partita è terminata 3-0 per il turco. Nel doppio Gunduz e Yigenler si sono imposti per 3-0. Risultato che ha portato all'eliminazione della squadra sammarinese.

A Taranto anche il debutto del nuoto pinnato. Per San Marino è scesa in vasca Sofia Fratti.

Nel video l'intervista con Sofia Fratti

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