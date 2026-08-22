Taranto 2026: ottimo esordio per le bocce nel doppio

Le bocce sammarinesi si confermano protagoniste anche a Taranto con un buonissimo inizio. Nel torneo di doppio femminile Stella e Giada Paoletti battono nella gara d’esordio la coppia turca Aknali/Kalanic 10-5. Da incorniciare il successo sulla algerina Chibani/Maidi. Le Titane sono costrette a inseguire tutta la partita anche sotto 6-3, poi una grande mano porta San Marino all’extrahand che permette di chiudere 7-6.
Successo anche per la coppia maschile Dall’Olmo/Frisoni che supera 8-3 i turchi Boran/Kaplan.
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