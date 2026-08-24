Taranto 2026: Rebosio e Casadei brillano in vasca

Ancora segnali positivi dal nuoto sammarinese a Taranto 2026. Alessandro Rebosio nei 100 farfalla chiude in 56”16, firmando il nuovo record nazionale. Giacomo Casadei è invece protagonista nei 200 rana: dopo il 2’17”51 delle batterie, migliora in finale scendendo a 2’16”72 e chiudendo al settimo posto. Due prestazioni che confermano il buon momento del nuoto biancazzurro nella piscina di Taranto.

Cronaca : Nella finale dei 200 metri rana Giacomo casadei ha chiuso con il tempo di 2:16.72, lasciandosi dietro il greco Marios The Zafeiropoulos che si è fermato a 2:18.09. La gara ha visto sul podio più alto il turco Doruk Yogurtcuoglu con 2:10.79 davanti agli italiani Christian Mantegazza con 2:11.10 e Andrea Prapugicu con 2:12.53. Il ventiquattrenne sammarinese ha migliorato nettamente il tempo di 2:17.51 che l’aveva portato in finale con il 5° posto in batteria, abbassando ulteriormente il suo primato stagionale. L’ultima finale della domenica ha consegnato la scena alla staffetta 4x100 mista con il quartetto biancazzurro formato da Margherita Gregoroni, Ilaria Ceccaroni, Alessandro Rebosio e Giacomo Casadei che hanno chiuso all’8° posto con il tempo di 4:04.27, migliorando il tempo di qualificazione che era stato di 4:13.10.

Questa mattina una grande prestazione di Ilaria Ceccaroni non è bastata per accedere alla finale dei 100 metri stile libero. La Ceccaroni ha chiuso al quarto posto la sua batteria con il tempo di 58.26. Nella stessa specialità Alessandro Rebosio ha completato la sua batteria in 52.34 stabilendo il nuovo record stagionale sui 100 stile. Continua i suoi costanti progressi anche Giacomo Casadei questa mattina impegnato nei 50 rana, 28.54 per lui e altro record nazionale. Ha chiuso la mattinata Margherita Gregoroni in una batteria a due negli 800 stile. La trentenne slovena Perse Spela vince ma non domina la sammarinese quindici anni piu giovane di lei. Margherita chiude in 9.20.09. Domani l’ultima giornata per i sammarinesi nel nuoto

interviste Alessandro Rebosio e Giacomo Casadei







