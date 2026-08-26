Taranto 2026: San Marino ko contro la Turchia nel torneo a squadre di Tennis Tavolo

Esordio anche per il tennis tavolo a Taranto con il tabellone del torneo a squadra. Novità: il modello tennis a scontro diretto. A scendere in campo sono stati Mattias Mongiusti e Lorenzo Ragni. La coppia sammarinese, guidata dal tecnico Claudio Stefanelli, è stata battuta 3-0 da quella turca. Nella prima partita ottimo avvio di Mattias Mongiusti avanti 2-0, poi il recupero di Yilmaz che ha portato il primo punto alla Turchia. Nella seconda sfida è toccato a Lorenzo Ragni incontrare Gunduz. La partita è terminata 3-0 per il turco. Nel doppio Gunduz e Yigenler si sono imposti per 3-0. Risultato che ha portato all'eliminazione della squadra sammarinese.







